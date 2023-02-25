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"Заря" из-за войны в Украине навсегда изменила свой логотип. Фотофакт
Луганский футбольный клуб "Заря" в годовщину полномасштабного вторжения России навсегда отказалась от русского языка в своем логотипе. Трехкратный бронзовый призер чемпионатов Украины объявил о новшестве у себя в соцсетях.
Вместо русскоязычного написания названия клуба и его родного города на эмблеме будут надписи на украинском языке: "Зоря" и "Луганськ". Остальные детали остались неизменными.
Стоит отметить, что на момент публикации сайта старый логотип до сих пор присутствует на плашке на официальном сайте клуба. Однако в новостях авторы уже использовали обновленный символ команды.
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