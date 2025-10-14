'Ё***ый в рот. Карьера, закончилась, не начавшись'. Зять Суркиса рассказал про эпичный дебют в 'Динамо'

УкраїнськаУКР
Защитник киевского "Динамо" Кристиан Биловар пришел на интервью к Денису Бойко и рассказал о том, как он допустил нелепую ошибку на первых минутах своего дебютного матча. Зять президента "бело-синих" Игоря Суркиса не смог сдержать эмоций, вспоминая про игру с "Минаем".

До этого на сборах, Луческу доверил ему место в составе и команда провела две удачные встречи с кипрским "Арисом" и "Аль-Хилялем"

"А у Луческу, у него, если ты играешь, там команда играет хорошо, ты в составе — всё, состав не меняется. И мы приезжаем, проводим там две или три тренировки. Я понимаю, что я в стартовом составе. Ну и просто выходим на игру, там какая… я не помню, там какая-то минута, там вторая, третья, пятая. Просто выбиваю мяч, ну, в центр поля. Ну, бывает там, знаешь, срезался мяч. Ну, выбил , ну, вижу что с 40 м, чудак бьет", – делится эмоциями Биловар.

"Я поворачиваюсь, а Жора просто смотрит на меня. Стою и думаю: "й**аный в рот, карьера закончилась, не начавшись. Первое касание — и добрый вечер"", — добавил игрок.

Матч продолжился ещё с рядом курьёзных моментов: через 10 минут Попов получил красную карточку за фол, а команда всё равно забила четыре гола. "Всё равно пошла канитель в интернете. Я тогда думал, что готов, но приехал, начал читать комментарии и понял, что ничего не понимаю", — добавил Кристиан.

Несмотря на неудачный эпизод, игрок подчёркивает, что опыт оказался ценным. "Я рад, что так уже сложилось, потому что это большой урок. Психологически он сделал меня стойким, не на 100, а на 1000%", — заключил он.

