Ярмоленко и "Вест Хэм" выбили "Манчестер Сити" с Зинченко из Кубка Английской лиги

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Ярмоленко победил Зинченко в Лондоне

Лондонский "Вест Хэм", за который выступает Андрей Ярмоленко сенсационно победил "Манчестер Сити" с Александром Зинченко в 1/8 Кубка Английской лиги. Поединок на Олимпийском стадионе в столице страны завершился в серии послематчевых пенальти 5:3. В основное время голов забито не было.

Ярмоленко сыграл против Зинченко

Оба футболиста сборной Украины вышли в стартовых составах и играли друг против друга. Ярмоленко провел на поле 62 минуты, после чего его заменил Джеррод Боуэн. Зинченко сыграл полный матч.

Украинцы результативными действиями не отметились
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Для Андрея выход на поле в этой кубковой игре стал 12-м матчем за лондонцев в сезоне.На счету Зинченко 4 появления в составе "горожан". Дважды Александр начинал матч в стартовом составе.

"Вест Хэм" – "Манчестер Сити" 0:0 (пенальти 5:3)

Вест Хэм – Ареоля, Джонсон, Доусон, Диоп, Масуаку (Форнальс, 62), Соучек, Лансини (Цоуфал, 82), Ярмоленко (Боуэн, 62), Нобл, Влашич (Бенрахма, 62), Крессуэлл.

Манчестер Сити – Стеффен, Стоунз, Аке, Уокер (Жоау Канселу, 46), Зинченко, Палмер (Габриэл Жезус, 76), де Брюйне (Грилиш, 83), Марез (Фоден, 72), Гюндоган, Стерлинг, Фернандиньо.

Как сообщал о, Один из лучших футболистов в истории сборной Украины, Андрей Ярмоленко, вскоре может вернуться в киевское "Динамо". Президент "бело-голубых" Игорь Суркис сказал, что с радостью его примет, если он захочет вернуться в Украину. Один из лучших футболистов в истории сборной Украины, Андрей Ярмоленко, вскоре может вернуться в киевское "Динамо". Президент "бело-голубых" Игорь Суркис сказал, что с радостью его примет, если он захочет вернуться в Украину. Один из лучших футболистов в истории сборной Украины, Андрей Ярмоленко, вскоре может вернуться в киевское "Динамо". Президент "бело-голубых" Игорь Суркис сказал, что с радостью его примет, если он захочет вернуться в Украину. Один из лучших футболистов в истории сборной Украины, Андрей Ярмоленко, вскоре может вернуться в киевское "Динамо". Президент "бело-голубых" Игорь Суркис сказал, что с радостью его примет, если он захочет вернуться в Украину.

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