Ярмоленко сдержал слово и попал в больницу перед матчем сборной

Перед тем, как сборная Украины прилетела в Одессу на матч с болгарами, лидер "сине-желтых" Андрей Ярмоленко отметился благородным поступком в Киеве. 32-летний футболист посетил столичную больницу "Охматдет" и передал ей медицинское оборудование. Закуплено оно было на деньги, которые полузащитник английского "Вест Хэма" получил за выступление в национальной команде на чемпионате Европы-2020.

На своей странице в Instagram Ярмоленко рассказал, что, "как и обещал, заработанные бонусы за Евро-2020 направил на благотворительность". Вместе со своим агентом Вадимом Шаблием футболист передал оборудование заведующей отделения гемофилии детской больницы Екатерине Вильчевской

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Ранее говорили, что за выход в финальную часть турнира сборная заработала три миллиона евро. Непосредственно за выступление на Евро-2020 команда получила еще 2,5 млн.

В четверг украинцы проведут товарищеский матч в Одессе с Болгарией, а в следующий вторник, 16 ноября, сыграют в Боснии и Герцеговине последний поединок группового этапа в отборе на ЧМ-2022. Букмекеры уже дали котировки на матч Босния и Герцеговина – Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, звездный форвард сборной Боснии Джеко получил травму перед матчем с Украиной.

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