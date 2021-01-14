Я же не подойду к Шевченко, х*р пойми кто и откуда, – игрок сборной Украины

Защитник сборной Украины Ефим Конопля признался, что не разговаривал с главным тренером Андреем Шевченко и стеснялся к нему подойти, когда впервые получил вызов в национальную сборную перед товарищеским матчем с Францией.

В интервью на YouTube-канале "ОТДУШИВДУШУ" футболист "Шахтера", который сейчас выступает за черниговскую "Десну" в аренде, рассказал, что тогда у сборной было очень мало времени на подготовку к поединку.

"Нас тогда собрали, а через три дня была уже игра с Францией. Мы приехали в аэропорт, прилетели туда, у нас была одна тренировка, на следующий день предыгровая и все. Никакого разговора с Шевченко не было. Поздоровались только в аэропорту. Я же не подойду к нему, х*р пойми кто и откуда, какой-то полупокер из Чернигова, и не скажу: "Слышишь, Андрей, расскажи, как мне играть и что делать"", – рассказал Конопля.

Отметим, что Ефим провел уже три матча в составе сборной Украины. Он отыграл в контрольных поединках против Франции (1:7) и Польши (0:2) и в Лиге наций против Германии (1:3).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Конопля рассказал об отношениях с бывшей девушкой защитника "Динамо" Дениса Попова.