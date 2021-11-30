'Я в шоке!' Украинский обладатель 'Золотого мяча' высказался о награждении Месси

Обладатель "Золотого мяча"-1986 лучшему футболисту Европы Игорь Беланов поделился мнением о вручении приза-2021 Лионелю Месси. По словам бывшего динамовца, в уходящем году награду заслужил поляк Роберт Левандовски из "Баварии".

В интервью сайту Meta-ratings 61-летний одессит довольно эмоционально прокомментировал выбор журналистов.

"Я в шоке! Левандовского просто обокрали! Это несправедливо и неправильно. Я говорил по этому поводу с Олегом Блохиным [обладателем "ЗМ"-1975] – он придерживается такого же мнения.

Я такого не ожидал и очень расстроился. Спору нет: Месси – звезда мировой величины, суперфутболист. Но, считаю, "Золотой мяч" должен был получить поляк. Мне очень жалко было парня, когда увидел его во время телетрансляции", – сокрушался Беланов.

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"Для Лионеля не столь важно, будет у него шесть или семь "Золотых мячей". А вот у Левандовского, возможно, был последний шанс выиграть приз.

Видимо, что-то происходит в мире, что не поддается объяснению. Роберту в прошлом году заслуженный "Золотой мяч" не дали. Нынешняя ситуация точь-в-точь напоминает 2012 год, когда в таком же положении оказался Андрес Иньеста. Он тогда блистал в "Барселоне" и со сборной Испании стал чемпионом Европы [а приз дали Месси]", – вспомнил бывший голеадор.

Как сообщал OBOZREVATEL, Месси признался, кто должен был получить "Золотой мяч".

В то же время баскетболисты отреагировали на "Золотой мяч" Месси феноменальным ударом.