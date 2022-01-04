'Я полчаса рыдал': Миколенко рассказал о страхе перед переходом в 'Эвертон'

Защитник сборной Украины по футболу Виталий Миколенко после перехода из киевского "Динамо" в "Эвертон" признался, как происходил процесс переговоров. 22-летний уроженец Черкасс не верил, что это происходит с ним, но все же согласился уехать в Англию.

Об этом он рассказал клубной пресс-службе "Динамо" в большом интервью.

О начале переговоров.

"Об интересе ко мне я узнал 12 декабря после игры с "Зарей". Мне сказали, что, возможно, будет предложение. Когда спросили, есть ли у меня английская виза, я понял, что это английский клуб.

Игорь Михайлович сказал, что я ему как сын, и мне решать: оставаться ли в "Динамо", завоевывать трофеи и получать достойную зарплату. "Но если ты готов, то скажи, и мы будем дальше вести переговоры", – говорил президент клуба.

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О самом важном.

"Я ответил [Суркису], что не знаю, готов ли я, но очень хочу. А желание – это, наверное, самое важное в футболе и вообще в жизни. Слезы были потом уже, когда состоялся разговор между президентами клубов и все согласовали. Было много слухов, и сначала я не верил, что это может быть со мной", – поведал Виталий.

Об эмоциональном потрясении.

"Мои родители, девушка говорили мне, что это как будто в кино. И когда все согласовали, я сел в машину и зарыдал. Мне домой ехать 40 минут, и, наверное, минут 30 я плакал. Позвонил родителям девушки, поплакал еще с ними, потом еще сам плакал.

Сложно объяснить чувства: я был очень рад и в то же время было очень страшно", – поделился эмоциями молодой футболист.

Следующий матч "Эвертон" сыграет в Кубке Англии с "Халлом" в субботу, 8 января. А 11 января ливерпульская команда в рамках Премьер-лиги примет "Лестер".

Как сообщал OBOZREVATEL, Миколенко обратился к фанатам "Эвертона" после посещения матча.

Тем временем "Динамо" оперативно нашло замену Миколенко на левом фланге.