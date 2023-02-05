Вылетел из машины. Медики потеряли травмированного футболиста, пока везли с поля. Видео

Забавное происшествие произошло в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу в Премьер-лиге. В игре между клубом "Аль-Иттифак" и "Аль-Адалх" (3:2) медицинский работник потерял во время эвакуации одного из игроков.

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Инцидент случился на стадионе "Принца Мухаммада бин Фахда" в городе Даммам. После того, как один из игроков "Аль-Адалха" получил травму, его хотели отвезти на специальном медицинском электромобиле к бровке, чтобы уже за пределами поля оказать всю необходимую помощью.

Однако водитель решил не заморачиваться с безопасностью пассажира, и тот на повороте скатился с носилок, вылетев на газон.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

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