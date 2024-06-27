Вылет Украины, провальные фавориты, сенсации в плей-офф. Подводим итоги группового этапа Евро-2024

Вчера завершился групповой этап Евро-2024 - мы узнали, какие команды Европы сегодня можно называть лучшими. Не все из них могут получить такой статус, некоторые заскочили сенсационно и только один уверенно может назвать себя фаворитом. OBOZ.UA подводит итоги группового этапа турнира и расставляет первые акценты перед следующими матчами.

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Украина: три матча - полторы разные игры

Тот случай, когда Украина выдала 3 разных матча и не смогла использовать преимущество в каждом из них. Румыния была самым слабым соперником – а мы им разгромно проиграли. Словакия посыпалась во втором тайме – а мы не смогли забить им в изобилии. Бельгия отдала игру – а мы не смогли выжать из этого максимум. Как прокомментировал тренер после игры:

"Мы должны были сконцентрироваться на своем матче. Было достаточно моментов. Играли против очень сильного оппонента" - Сергей Ребров, тренер сборной Украины по футболу

Самая звездная, как ее называли, сборная в истории оставила немало вопросов к реализации и собственной мотивированности. Анализируя трезвым умом – Украина допустила катастрофическую ошибку с румынами. Против бельгийцев сработали схемы товарняка с Германией, но их нужно было дополнить чем-нибудь еще. Фантастические расклады в нашей группе Е запомнят надолго: это впервые в истории Евро, когда на последний тур все команды имели равное количество очков и равные возможности для победы в квартете. Нам не повезло больше всего: по меньшей мере 3 убийственных момента не стали голами в ворота Бельгии и путевкой дальше.

А еще Украина установила рекорд: мы набрали больше очков на групповых этапах Евро за все попытки. 4 очка – это еще и достижение для турнира: Украина – первая сборная в новейшей истории ЧЕ, которая не смогла выйти в плей-офф с таким количеством зачетных баллов.

Испания – серый кардинал турнира

Никто не считал, что Испания сможет взять Евро. Максимум полуфиналы, и то - в группе чемпионы Европы и кусачие хорваты. Но так случилось, что Фурия Роха – единственная команда, которая в этот раз выиграла свою группу. Единственная!

Действительно, где Ла Фуэнте собрал лучших звезд с испанским паспортом и научил их играть в интересный футбол. Это стиль-обман: во всех трех матчах они дали соперникам воспользоваться якобы своими слабыми сторонами. А потом через несколько минут их наказывали. Хорватам дали ложное пространство, итальянцам дали фейковую глубокую защиту, а с Албанией вообще обновили 10 из 11 игроков. Это очень классная команда, готовая идти в финал и все 26 футболистов скажут вам об этом. Достойных соперников для Испании пока не видно.

Команды-сюрпризы

Австрия выиграла группу с Францией и Нидерландами! Это одна из немногих команд в плей-офф, которая наработала на выход дальше неутомимой жаждой атак, в основном внимательной защитой и разумным взаимодействием. Первое место квартета – кульминация их борьбы. Теперь хочется, чтобы это не было кульминацией выступлений на Евро.

В нашей группе зажгла Румыния. И не только победой над Украиной – эта команда загадочная и поражение от Бельгии еще не означает, что дальше с ними будет легко. Там нет звездных футболистов, впрочем Марин с двумя голами – претендент на неофициальное лидерство. С такой тишиной в гонке бомбардиров он станет конкурентом для Микаутадзе, Мбаппе или Мусиалы.

Хорватия закономерно пролетела мимо квалификации - не везет им на Евро. Из их группы вышла Италия. Неожиданно, но действующие обладатели Кубка Европы играют ужасно и не факт, что они попадут даже в четвертьфиналы. Так же неуверенно прошли немцы. Португальцы же попали в плей-офф с первого места и сенсационно провалились против Грузии.

Ну и в завершение – именно об этой сборной. Как же грузины играли в группе: за каждый мяч смело сражались, играли не только на Кварацхелию, пытались успеть за звездными соперниками. А когда все было потеряно - Мамардашвили доказывал, что он достоин своего места в воротах, особенно в матче против Португалии. Заслуженный выход в плей-офф выглядит еще более фантастически, когда понимаешь, что это их первое участие на чемпионатах Европы.

Фавориты совершенно разочаровали

Англия выиграла группу С; Франция квалифицировалась дальше со второго места группы D. У обеих команд победа и 2 ничьи. Но готовы ли мы видеть среди участников плей-офф такие сборные? Вот как выглядели главные фавориты Евро к его началу:

А теперь посмотрите на их результативность: 2 гола, 1 пропущен. И это в тех квартетах, где среди серьезных соперников была только логистика немецкой железной дороги! Фоден, Кейн, Райс, Сака, Триппьер, Уокер с одной стороны; Мбаппе, Рабьо, Канте, Упамекано, Чуамэни, Барколя из другого. И как с такими фантастическими игроками можно было сыграть дважды вничью и не создать ярких моментов? Об их соперниках в плей-офф поговорим немного дальше, но ни один из этих футболистов не заслуживает быть на этапе 1/8. Разве что Меньян и Пикфорд – голкиперы злые на своих однокомандников и в отчаянии от будущих игр, где и дальше придется давать ускорения защитникам.

Безумные пары плей-офф

Пришлось поразмыслить над этой группой третьих мест, где каждый гол кардинально менял не только расположение шести команд, но и в целом список участников. Но 4 команды стали в нужном порядке – и сформировали интересные пары.

Итак, самая громкая пара – Испания против Грузии. Теперь это не будет просто фаворит и аутсайдер – это будет лучшая игра Евро прямо сейчас. Германия встретится с Данией, новая проверка способности хозяев сражаться за результат. Франция ждет экзамен по Бельгии - здесь еще не понятно, кому из этих двух повезло больше. Англия с ее тактическими слабостями ждет матч против Словакии – без Фодена это может быть их последний матч ЧЕ.

Швейцария в 1/8 будет играть против Италии и по итогам групп может остановить команду Спалетти уже на этой стадии. Португалии группа третьих мест подсунула Словению – сможет ли Роналду забить им первый гол на турнире? Победитель нашей группы Румыния сыграет с Нидерландами, это будет матч двух разных таймов. А еще одна пара – Австрия с Турцией, то есть мы точно увидим андердога в четвертьфинале.