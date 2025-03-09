'Все потрясены и опечалены'. Матч 'Барселоны' отменен из-за смертельной трагедии на тренировке

Матч 27-го тура Ла Лиги между "Барселоной" и "Осасуной" был отменен из-за трагической смерти врача каталонского клуба. Футболисты сами попросили о переносе встречи на неопределенный срок после внезапной кончины Карлеса Миньярро, который работал в медицинском штабе с 2017 года.

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40-летний Миньярро скончался во время пребывания команды на тренировке 8 марта.

В этом сезоне он перешел из футзальной в основную футбольную команду "Барселоны", сопровождая игроков в поездках. В клубе сообщили, что он был преданным специалистом, которого уважали все – от тренерского штаба до футболистов.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта выразил соболезнования родным и подчеркнул, что вся команда находится в шоке.

"Все потрясены и опечалены. Игроки, тренерский штаб, руководство – все в глубокой скорби. Карлес был отличным врачом и прекрасным человеком, который всегда заботился о каждом в команде", – заявил Лапорта в интервью Mundodeportivo.com.

Клуб сразу связался с семьей Миньярро, чтобы сообщить трагические новости. "Осасуна" и руководство Ла Лиги поддержали просьбу о переносе матча, выразив полное понимание ситуации.

Фанаты "Барселоны", собравшиеся на стадионе, узнали о трагедии из объявления по громкой связи. В ответ они встретили новость аплодисментами в память о Миньярро. Клуб пообещал оказать поддержку семье скончавшегося врача.

Позже в сети появилось видео с последними прижизненными кадрами с Миньярро. Видно, как доктор, как ни в чем не бывало, идет вместе с игроками на тренировку.

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