Команды и деньги Клубного чемпионата мира по футболу: кто из участников самый дорогой

Уже летом следующего года мы увидим обновленный формат Клубного чемпионата мира – 22-й розыгрыш получит новые правила. Станет больше клубов и больше игр – значит, больше крутых игроков и больше громких имен. Кто же из них самый дорогой? Какую сборную самых ценных футболистов можно смиксовать? Про очень много футбольных денег поговорим в этом материале.

В лидерах – европейские клубы

Ожидаемо, что УЕФА и ее футбольная конфедерация - самая дорогая на планете. Здесь – топовые игроки, именно здесь продолжение своей карьеры видят представители Азии, Америки или Африки. Здесь собираются такие составы команд, что иногда даже глубокий резерв очень конкурентоспособен. Поэтому неудивительно, что пятерку самых дорогих клубов нового КЧМ составили именно европейские гранды с кучей трофеев.

По версии Тransfermarkt, сразу три клуба на планете имеют стоимость более миллиарда евро! "Манчестер Сити", "Реал" и "ПСЖ" пробили этот потолок и, по тенденции, не упадут ниже этой отметки. Приглашать кого-то в такую зону очень легко - рядом по ценникам "Бавария" и "Челси". Элитный пул денежных участников КЧМ оторвался от преследователей - более чем на 300 миллионов ниже "Интер", "Боруссия Д", "Бенфика" и "Порту".

Есть и первый представитель от Франции – возможность получил "ПСЖ". Но уже этим летом состоится и очень ценный трансфер – из клуба уйдет Мбаппе и заберет свои десятки миллионов к мадридцам. Интересно, сможет ли тогда "Реал" в этом рейтинге обойти "Сити"? Без парижан - все остальные из таблицы по меньшей мере раз выигрывали золото КЧМ.

Самые дорогие команды, пока не попавшие на турнир, - солидная компания: "Арсенал", "Ливерпуль", "Барселона", "Тоттенхэм", МЮ, "Астон Вилла"... Измениться ситуация может уже этим летом, когда будут известны результаты Лиги Чемпионов и обновится общий рейтинг. В рейтинге ценников тоже произойдут изменения, потому что неевропейские команды (о которых дальше) выпадут из топовой десятки.

Интересное сравнение - "Окленд" из Новой Зеландии, самый дешевый из всех на этот момент. Уверены, вы мало что слышали об этой команде, ее общая стоимость едва достигает пяти миллионов евро. Почувствуйте разрыв в классе - это в 250 раз меньше самого дорогого клуба "МанСити"! Если они пересекутся в одной группе – это будет крутой перформанс финансовой разницы.

Что там с другими конфедерациями?

Первым не от УЕФА по стоимости идет саудовский "Аль-Хиляль". О команде немало фанатов футбола услышали прошлым летом после трансферного безумия с переходом огромного количества звезд в Саудовскую Аравию. Клуб стоит 242 миллиона евро и в общем рейтинге это только 48 место, обеспеченное Неймаром, Кулибали, Митровичем и другими известными игроками. Но в рейтинге самых дорогих клубов не от Европы – саудиты лидер. В общем, пятерка выглядит так:

Ни одна из этих команд не может похвастаться золотом турнира. Да, они были участниками финалов, но выиграть решающую встречу не смогли. Да и вообще - только "Интернасьонал", "Сан-Паулу" и дважды "Коринтианс" держали в руках медали высшего достоинства. Пока тройка победителей не от Европы еще не попала даже в расширенный состав участников. Все остальные существующие команды не имеют трех цифр в оценке от Transfermarkt.

Серебряные или бронзовые медали малоизвестные нам клубы получают сложно: на этих пятерых, что лидеры по стоимости, соберем всего 5 медальных комплектов, а "Монтеррей" вообще не знает вкус финалов. Клубный чемпионат мира и доминация европейских команд сосуществуют последние 11 лет. Нужна сверхмотивированность других конфедераций, чтобы с увеличенным количеством участников розыгрыш не превратился в новую ЛЧ от УЕФА.

Какой состав можно собрать из самых дорогих игроков?

Чтобы было интереснее, возьмем по два игрока из каждой команды с лучшим ценником. Для такой двадцатки будет легко набрать игроков атакующей линии – те же Беллингем, Холанд, Мбаппе, Винисиус, Фоден, Мусиала, Кейн, Кайседо и Фернандез. Девять футболистов в топовых клубах демонстрируют неизменную годами систему Тransfermarkt - самые большие оценки для игроков нападения. Потому даже вратаря среди этих команд найти невозможно. Чистый защитник лишь один – Хакими от "ПСЖ".

Попробуем поискать кого-то для насыщения защитных редутов в новом для многих футбольном мире – вне Европы. И "Аль-Хиляль" сразу дает нам еще двух футболистов для атакующей схемы – Неймар и Невиш. Хоть бразилец и снова травмирован, опцией для замены он подойдет.

К денежной сборной от "Монтеррея" присоединятся Серхио Каналес и Брендон Васкес, а также Педро и Барбоса из "Фламенго". Все четверо – чистые нападающие. Когда казалось, что придется отдать кому-то не его позицию и новую роль, на помощь Хакими хоть как-то придет опорник "Флуминенсе" Андре. Второй представитель трехцветных Ариас… очередной нападающий и уйдет на фланг. А еще Эндрик от "Палмейраса", которого с лета забирает себе "Реал". Последним в списке станет Рафаэль Вейга – в девяти играх забил уже 9 мячей. Разумеется, цены на всех футболистов не футбольной элиты скромны, но потягаться с грандами Европы им будет очень интересно.

Что за обновленный Клубный чемпионат мира?

КЧМ проводится с 2008-го и этот розыгрыш станет 22-м. В нем качественно обновили подходы к организации самих соревнований, даже название – теперь это Mundial de Clubes FIFA. Вместо семи будет 32 команды, количество которых распределено между международными конфедерациями футбола. Больше всего от УЕФА, сразу 12. Еще шесть от Южной Америки и одна от Океании. Собирают по четыре от Африки, Северной Америки и Азии. Первый новый КЧМ примут в США, поэтому от Штатов будет дополнительная команда для хозяев.

Всего участников будет 19, частично мы о них уже поговорили. Давайте перечислим, сколько еще прибавится клубов: ждем дополнительные 4 команды из Европы, три – от Латинской Америки, одну – от Северной; еще по два коллектива присоединятся от Африки и Азии. Единственный участник от Океании известен – тот самый "Окленд Сити".

Чем-то это будет похоже на уже старый формат Лиги Чемпионов – восемь квартетов по четыре команды на этапе групп. Далее – плей-офф до финала. Меньше стало встреч на решающей стадии - бронзы больше не будет.

В чем преимущество обновленного формата? Большие возможности. Кроме клубов от УЕФА или КОНМЕБОЛ, никто не брал золото КЧМ. Финалисты были от всех конфедераций (кроме Океании), но преимущество Европы очевидно. Конечно, у тех же "Окленда" или "Монтеррея" мало шансов против лучших футболистов планеты, однако европейские гранды не всегда выкладываются по полной в дополнительном турнире (особенно, когда этот запланирован летом после традиционно изнурительных еврокубков и многочисленных внутренних соревнований). Поэтому возможны ли сенсации? Конечно возможны! И мы их очень ждем.

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