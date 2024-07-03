Вратарь сборной Украины принял окончательное решение по карьере в 'Реале' – СМИ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин все же решил покинуть мадридский "Реал", в который он перешел летом 2018 года из луганской "Зари". 25-летний футболист уже сообщил об этом руководству "королевского клуба", отказавшись продлевать соглашение с испанцами до конца сезона 2028/2029.

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Об этом информирует портал Real Madrid Confidencial. Еще весной Лунин всерьез рассматривал возможность остаться в "Реале", так как из-за травмы бельгийского конкурента Тибо Куртуа сумел выиграть конкуренцию и стать основным вратарем "сливочных".

Однако все изменила концовка сезона. После того, как Куртуа восстановился от травмы, из-за которой он пропустил девять месяцев, тренер Карло Анчелотти тут же усадил украинца в запас. Особенно обидным для Лунина стал пропуск финала Лиги чемпионов, в который он втащил команду невероятной игрой в плей-офф турнира.

Теперь наш соотечественник намерен сменить клуб. Он уже проинформировал об этом руководство "Реала" и предоставил несколько предложений по возможному трансферу. Ранее стало известно, что в услугах Андрея заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Ньюкасл" и лондонский "Арсенал".

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин был признан худшим игроком сборной Украины на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в Германии.

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