Впервые в истории. Итальянский футбольный клуб выдал невероятный камбек в Серии А. Видео

Итальянский футбольный клуб "Кальяри" смог добыть победу в Серии А, проигрывая к 70-й минуте 0:3. Поединок 10-го тура чемпионата страны по футболу против "Фрозиноне" завершился со счетом 4:3.

На 23-й минуте гости первыми открыли счет после точного удара Суле. Спустя 7 минут игроки "Кальяри" получили прекрасный шанс восстановить равновесие, но Марко Манкосу не забил пенальти.

Еще до перерыва все тот же Суле сделал счет 2:0. В начале второго тайма Брешианини оформил разгром, после чего "Фрозиноне" остановился. Клаудио Раньери выпустил в "Кальяри" четырех свежих футболистов, которые и стали творцами сенсации.

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Вышедший на замену Ористанио положил начало грандиозному камбеку, а Паволетти, сделав дубль, его оформил.

72' Кальяри – Фрозиноне 1:3, Ористанио

76' Кальяри – Фрозиноне 2:3, Макумбу

94' Кальяри – Фрозиноне 3:3, Паволетти

96' Кальяри – Фрозиноне 4:3, Паволетти

Это стало первым случаем в истории Серии А, когда команда, уступавшая в 3 мяча после 70 минут игры, сумела в итоге победить.

К 73-й минуте букмекеры принимали ставки на победу команды Раньери с коэффициентом, превышающим 500,00. Для "Кальяри" это стало дебютной победой в национальном первенстве в текущем сезоне.

В турнирной таблице команда из одноименного города идет на 10-м месте с 6 очками.

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