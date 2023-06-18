Воспитанник 'Динамо' забил потрясающий гол с 30 метров. Видео

Воспитанник молодежной академии киевского "Динамо" Денис Костышин отметился голевым шедевром в 15-м туре Объединенной футбольной лиги (USL) США (второй по силе футбольный дивизион страны). Украинский полузащитник "Эль-Пасо Локомотив" забил в ворота "Тампа-Бей".

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На 63-й минуте матча 24-летний футболист получил пас метров в 40 от ворот, сделал несколько шагов по направлении к рамке, и мощнейшим ударом не оставил шансов голкиперу.

Этот забитый мяч позволил "Локомотиву" уйти от поражения. Игра завершилась со счетом 1:1.

Отметим, что в 3-м туре USL Костышин забил "бильярдный" гол головой с 15 метров. Всего украинец за 15 матчей за "Эль-Пасо" набрал 4+2 по системе "гол+пас".

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