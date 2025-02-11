'Воняет так, что маска не помогает'. Москвичи задыхаются от г*вна из центрального стадиона столицы России

Жители московского района Аэропорт пожаловались на неприятный запах говна возле "ВТБ-Арены", который появился в конце января. По их словам, причиной стала удобренная навозом территория вокруг стадиона.

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Местные жители утверждают, что запах настолько сильный, что его невозможно ничем заглушить

"Когда идешь мимо "ВТБ-Арены", дышать вообще невозможно, Воняет так, что даже маска не помогает. До метро дойдешь, снимешь маску, а ощущение такое, как будто в носу еще несколько часов запах навоза чувствуется", – цитирует MSK1.RU местную жительницу.

В самой "ВТБ-Арене" от причастности к ситуации открестились, заявив, что не понимают, о чем идет речь. При этом местные говорят, что сразу сообразили, откуда запах, потому что своими глазами увидели, как на газонах рядом со стадионом разбрасывали навоз.

В районной управе также не смогли предложить решения, предположив, что удобрение могли завезти балансодержатели газона. По кадастру это место относится к территории спорткомплекса.

Несмотря на то что газоны уже накрыли, проблема пока не решена. Специалисты по садоводству пояснили, что неприятный запах исчезнет только весной, когда навоз начнет перепревать.

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