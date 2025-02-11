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"Воняет так, что маска не помогает". Москвичи задыхаются от г*вна из центрального стадиона столицы России

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
1,0 т.
'Воняет так, что маска не помогает'. Москвичи задыхаются от г*вна из центрального стадиона столицы России

Жители московского района Аэропорт пожаловались на неприятный запах говна возле "ВТБ-Арены", который появился в конце января. По их словам, причиной стала удобренная навозом территория вокруг стадиона.

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Местные жители утверждают, что запах настолько сильный, что его невозможно ничем заглушить

"Когда идешь мимо "ВТБ-Арены", дышать вообще невозможно, Воняет так, что даже маска не помогает. До метро дойдешь, снимешь маску, а ощущение такое, как будто в носу еще несколько часов запах навоза чувствуется", – цитирует MSK1.RU местную жительницу.

"Воняет так, что маска не помогает". Москвичи задыхаются от г*вна из центрального стадиона столицы России

В самой "ВТБ-Арене" от причастности к ситуации открестились, заявив, что не понимают, о чем идет речь. При этом местные говорят, что сразу сообразили, откуда запах, потому что своими глазами увидели, как на газонах рядом со стадионом разбрасывали навоз.

В районной управе также не смогли предложить решения, предположив, что удобрение могли завезти балансодержатели газона. По кадастру это место относится к территории спорткомплекса.

"Воняет так, что маска не помогает". Москвичи задыхаются от г*вна из центрального стадиона столицы России

Несмотря на то что газоны уже накрыли, проблема пока не решена. Специалисты по садоводству пояснили, что неприятный запах исчезнет только весной, когда навоз начнет перепревать.

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