Во что оккупанты превратили легендарный стадион 'Шахтер' в Донецке: появилось свежее видео

В профильном паблике Донецка появилось видео руин, которые некогда были легендарным стадионом "Шахтер". Российские оккупанты превратили некогда чистую и ухоженную арену на территории центрального парка культуры и отдыха имени А. Щербакова в заброшку, напоминающую постапокалиптическую Припять.

Видео дня

На кадрах видно, что на трибунах уже растут приличного размера деревья и кустарники, а от газона осталось лишь одно название. Единственное место, где еще нет зелени это асфальтированная дорожка вокруг поля.

Отметим, что в 2017 были опубликованы первые фотографии заброшенного стадиона. Уже тогда на трибунах было полно молодой зелени, хотя строение и не выглядело столь печально.

Спортивное сооружение было открыто 5 сентября 1936 года, став домашней ареной команды "Стахановец" (позже — "Шахтёр"), и с тех пор пережило четыре реконструкции. Последняя пятая должна была начаться в 2011 году.

Максимальную известно стадион получил после печальных событий в октябре 1995 года. Тогда на матче с помощью мощного радиоуправляемого устройства был взорван президент "Шахтера" Ахать Брагин. Тело Брагина смогли опознать лишь по часам, которые он носил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!