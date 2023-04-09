Внучка Лобановского в 24 года изменилась до неузнаваемости. Фото девушки

Внучка легендарного тренера "Динамо" Валерия Лобановского 18 марта отпраздновала свое 24-летие. Молодая девушка активно путешествует и ведет светскую жизнь, о чем делится с подписчиками в Instagram.

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По сравнению с ранними фотографиями Ксения Лобановская заметно изменила свою внешность.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как выглядела наследница великого тренера раньше и какой она выглядит сейчас.

Напомним, что ранее Ксения вызвала скандал в интернете своей "обнаженкой". Фанаты не оценили откровенные кадры юной барышни, считая, что такие снимки недопустимы для наследницы великого футбольного специалиста.

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