Известный украинский футбольный тренер Сергей Шевченко умер 23 марта в Крыму в возрасте 66 лет. Шевченко последние годы занимал пост директора и тренера фейкового футбольного клуба "Фрегат", которые оккупанты создали в марте 2022-м на базе херсонского Кристалла. После де оккупации Херсона Шевченко поехал работать с новым клубом на полуостров.

4 марта Шевченко отпраздновал день рождение, а на следующий день был госпитализирован в местную клинику. Как сообщает в Facebook Херсонская областная ассоциация футбола, причиной смерти стал инфаркт почки.

Шевченко за свою карьеру поработал в МФК "Кристалл" Херсон, "Мелиоратор" Каховка, "Таврия" Симферополь, ФК Севастополь" и другие. Является победителем Первой лиги чемпионата Украины (2006/07) и победителем Второй лиги чемпионата Украины (1997/98 в группа Б и 2000/01 - в группе В).

После оккупации Крыма, где он в то время работал как тренер симферопольской "Таврии", Шевченко остался в Симферополе и два года руководил клубом ТСК "Таврия". После этого он переехал на Сахалин, где тренировал местный одноименный клуб.

Награжден знаком "Почетный работник физической культуры и спорта", почетной наградой ФФУ — медалью "За заслуги", и золотой наградой ПФЛУ — "За личный вклад в развитие профессионального футбола Украины", однако в 2023 году был лишен всех наград и званий, и пожизненно отстранен от любой деятельности связанной с футболом.

Оккупанты у себя в Telegram-канале уже успели выразить соболезнования в связи с кончиной специалиста.

Также они сделали видео в честь его памяти.

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