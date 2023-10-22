Ветеран ВСУ нанес символический первый удар в матче 'Шахтер' – ЛНЗ

Первый символический удар в матче "Шахтер" - ЛНС нанес боец 67-й отдельной механизированной бригады ДУК Сергей Романовский. Воин получил тяжелое ранение, защищая Родину на Лиманском направлении и теперь вынужден перемещаться на костылях.

Уже много лет Сергей является искренним болельщиком ФК "Шахтер" Поэтому "горняки" без колебаний отдали ему право нанести первый церемониальный удар по мячу в игре, состоявшейся на "Арене Львов".

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Отметим, что сама встреча завершилась победой действующего чемпиона 3:0 и стала первой для Дарии Срны в должности главного тренера "горняков".

Счет уже на 20-й минуте открыл Данило Сикан. На последних минутах дубль оформил Кевин Келси.

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