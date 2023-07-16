В Уругвае футболист во время матча неожиданно попал под машину. Видео

Курьезный момент случился в одном и матчей любительского чемпионата Уругвая по футболу между "Тимбой" и "Pata de Palo". Там игрока едва не задавила машина, которая ехала вдоль поля.

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Инцидент случился в концовке встречи. Нападающий гостей "Pata de Palo" пошел в жесткий стык с защитником. Тот вытолкнул его за пределы стадиона, аккурат под колеса авто. Водитель двигался на невысокой скорости и сумел резко затормозить.

После инцидента футболист поднялся и как ни в чем не бывало продолжил игру, которая закончилась со счетом 3:3.

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