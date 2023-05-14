В УПЛ футболист-чемпион забил в свои ворота на 26-й секунде матча. Видео

Центральный защитник харьковского "Металлиста" Александр Мизюк отметился сверхбыстрым автоголом в 26-м туре украинской Премьер-лиги. 27-летний футболист забил в свои ворота на 26-й секунде матча против "Зари".

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После розыгрыша с центра поля луганчане организовали быструю фланговую атаку. Сергей Булеца выполнял прострел в штрафную, Мизюк попытался перехватить передачу, но вместо этого отправил мяч точно в сетку.

В итоге гости забили еще четыре безответных гола. Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу "Зари".

Отметим, что Мизюк совсем недавно дебютировал в УПЛ. В послужном списке уроженца поселка Боровая, Изюмского района два выигранных чемпионата Харьковской области (20182019), а также "золото" Второй лиги чемпионата Украины по футболу (2020/21)

Александр в 13 лет переехал в Донецк, где с 2008 по 2011 годы занимался в школе "Олимпик-УОР", а в 2012-м перешел в детскую команду клуба "Мрия" Купянска.

Через год выступал за команду харьковской "Зооветакадемии". В сезоне-2015 в чемпионате Харьковской области выступал за "Лозовую-Панютино". Параллельно долгие годы играл в нескольких чемпионатах районов.

В 2016 году выиграл Первую лигу области и дошел до финала Кубка в составе "Статуса" Кегичевки.

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