В УАФ отреагировали на предательство футболистки сборной Украины, которую задержали в России. Видео

Глава Комитета этики и честной игры Украинской ассоциации футбола (УАФ) Франческо Баранка прокомментировал ситуацию с футболисткой сборной Украины Дарьи Кравец. Накануне появилось видео, где российские силовики допрашивают 29-летнюю уроженку Красного Лимана (Донецкая область), которая пытается въехать на территорию РФ.

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"Да, мы увидели новость и позаботимся об этом", - цитирует Баранку Tribuna.com.

Как сообщал OBOZ.UA, в ролике говорится, что Кравец приехала в РФ, чтобы "играть в футбол", однако она не получила разрешение на въезд. Защитница национальной команды на допросе признается, что все сообщения о поддержке вооруженных сил Украины, это обман.

"Это не то что вы подумали, там ничего не было. Это просто слова", – говорит на видео Дарья.

При этом дата ролика не называется, но за полгода до полномасштабного вторжения России в Украину Кравец посещала Москву. Там она проводила время со своей девушкой – Кристиной Машковой из сборной РФ.

Отметим, что сама Машкова судя по ее Instagram сейчас находится в Таиланде.

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