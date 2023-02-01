В США школьный тренер выдала себя за 13-летнюю баскетболистку. Видео

Американский школьный тренер Арлиша Бойкинс попыталась выдать себя за 13-летнюю баскетболистку в матче юниорских команд, сообщает TMZ Sports. 22-летняя Бойкинс таким образом решила исправить ситуацию с нехваткой игроков.

Видео дня

Одна из баскетболисток команды "Черчленд" в Вирджинии не смогла принять участие в матче 21 января, и Арлиша вышла вместо нее, одевшись как девочка.

На видео видно, что взрослая женщина заметно выделяется среди подростков. Бойкинс спокойно обыгрывает соперников, а также без проблем бросает штрафные броски.

Издание сообщает, что тренер в результате этого трюка была уволена. Остальные игроки и родители команды решили отказаться от участия в дальнейших матчах оставшейся части сезона.

Отец одного из детей, игравший в команде признался, что был шокирован поступком тренера. Сейчас школа расследует инцидент. Сама Арлиша попросила прощение за случившееся.

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