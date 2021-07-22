В 'Шахтере' рассказали о главной мотивации для вакцинирования от COVID-19

Вратарь футбольного клуба "Шахтер" Андрей Пятов считает, что вакцинация – это единственное, что может помочь в борьбе с пандемией. Команда в полном составе прошла первый этап вакцинации в офисе "Метинвеста".

Как пишет "УНИАН", по словам спортсмена, все должны доверится и получить прививку от болезни.

"Учитывая то, что сейчас происходит в мире, пожалуй, вакцинация – это единственное, что может помочь в борьбе с пандемией. В моем окружении было несколько случаев, которые меня убедили окончательно, что вакцинация позволяет либо вообще не заболеть, либо перенести болезнь гораздо легче. Мир прогрессирует, поэтому мы должны довериться и вакцинироваться, если хотим, чтобы наши близкие и родные были здоровыми", – отметил Пятов.

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Как пишет издание, ни у одного из футболистов не было побочных эффектов после препарата компании Pfizer. Они, как это прописано в инструкции, находились под наблюдением в течение пятнадцати минут.

Также Пятов отметил, что команда вынуждена каждые 3-4 дня сдавать тесты на COVID-19. Более того, по его словам, команде клуба "Шахтер", с оглядкой на коронавирусные ограничения, до сих пор очень тяжело ездить на игры за границу.

"Мы вынуждены каждые 3-4 дня сдавать тесты. От нас этого требуют УЕФА, ФИФА, также местные власти. Поскольку мы, спортсмены, постоянно участвуем в играх, а также многих других мероприятиях, постоянные тестирования уже понемногу надоедают", – добавил Пятов.

Он подчеркнул, что, если сто процентов сборной и персонала будут полностью вакцинированы, тесты сдавать будет не нужно. По его словам, это важный аргумент и большая дополнительная мотивация для получения прививки.

Отметим, что вакцинация спортсменов проходила в офисе компании "Метинвест", которая заблаговременно подготовила для этого необходимую инфраструктуру.