В сборную Украины вызовут динамовца четыре года спустя

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков продолжает искать пути усиления команды перед решающим матчем отборочного турнира чемпионата мира (16 ноября). Появилась информация, что на сбор перед последним поединком группового раунда с боснийцами он вызовет Дениса Гармаша из киевского "Динамо".

Об этом пишет сайт meta-ratings. У Петракова уже состоялась беседа с 31-летним футболистом, и тот выразил желание присоединиться к национальной команде.

Напомним также, что Петраков вернет Малиновского в сборную Украины. В ноябре "сине-желтые" сыграют на выезде товарищеский матч с Болгарией, после чего будут биться с Боснией и Герцеговиной за второе место в отборочной группе.

Видео дня

Гармаш последний раз надевал футболку сборной четыре года назад – еще в октябре 2017 года, когда наши уступили хорватам со счетом 0:2. Всего за главную команду страну он сыграл 30 поединков, забив два мяча.

В сезоне 2021/2022 главный тренер "Динамо" Мирча Луческу нередко использует Дениса на позиции центрфорварда. В 10 матчах Премьер-лиги Гармаш провел на поле 503 минуты и отличился пятью голами.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этой неделе Украина в таблице коэффициентов УЕФА приблизилась к России.