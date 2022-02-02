'В сборной Украины – наши друзья': российские футзалисты – о встрече в полуфинале Евро

После того, как Россия стала соперником Украины в полуфинале чемпионата Европы по футзалу, президент Ассоциации мини-футбола этой страны Эмиль Алиев поделился ожиданиями от поединка. Намечен он на 18:00 пятницы, 2 февраля, в Амстердаме.

В комментарии "Матч ТВ" функционер коснулся и политической составляющей дуэли, хотя считает украинцев друзьями.

"Политическую подоплеку этой встречи отбрасывать нельзя. Нас давно разводят друг с другом, даже на этом Евро разводили по группам, чтобы раньше полуфинала мы не встретились.

Основной интригой матча вижу тот тот факт, что мы очень давно не играли. Нам предстоит тяжелая игра. Сборная Украины – ровная и сильная команда, которая навязывает борьбу", – отметил Алиев.

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И добавил об отношениях с украинскими футзалистами.

"Сборная Украины ведет матчи на русском языке. Во-вторых, это наши друзья. Это как раз история о том, что спорт, в частности мини-футбол, – вне политики. Мы давно дружим с нашими коллегами из Ассоциации футзала Украины, у нас тесные связи.

Лучше бы все выясняли отношения – кто сильнее или быстрее – именно на спортивных площадках. Мы очень хорошо относимся к своим коллегам из сборной Украины", – подчеркнул россиянин.

Напомним, украинцы впервые за 17 лет пробились в полуфинальную стадию евротурнира, обыграв Казахстан и спев "Червону руту".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Госдуме устроили истерику из-за матча Россия – Украина, упомянув "оголтелый русофобский настрой".

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