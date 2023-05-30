В России во время футбола на зрителей упала трибуна. Много тяжелых пострадавших. Есть жертва

В Ростове-на-Дону на территории гребного канала "Дон" в результате падения трибуны погибла болельщица. Еще 15 человек получили ранения средней тяжести. Инцидент случился на футбольном матче среди детей 2010 года

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Во время игры началась гроза. Группа с детьми пряталась от дождя под навесом. Из-за сильного шквалистого ветра трибуны не выдержали и перевернулись.

"Пострадали восемь взрослых, одна женщина, к сожалению погибла. Остальные все госпитализированы: одна в тяжелом состоянии, остальные все в состоянии средней тяжести. И 10 детей пострадали, они в больнице: один в тяжелом состоянии, остальные — средней степени тяжести", — заявил ТАСС министр физической культуры и спорта Ростовской области.

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