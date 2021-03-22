В Португалии вратарь забил гол ударом через все поле. Видео

В матче второго по силе португальского дивизиона между "Варзимом" и "Мафрой" (2:0) был забит невероятный гол ударом через все поле.

На 52-й минуте встречи при счете 1:0 голкипер первой команды Рикарду Нунеш сильно выбил мяч из пределов своей штрафной площади. "Круглый" стремительно набрал скорость, ударился об газон и перелетел через вратаря соперников Карлоса Энрикеса, который не сумел рассчитать траекторию полета мяча и пропустил его за шиворот.

Нунеш рассказал, что всегда пытается отправить игровой снаряд как можно дальше на половину поля соперника, а в этой ситуации ему помог сильный ветер.

"Это был невероятный момент. Не только потому, что вратарям редко удается отличиться, а еще и по той причине, что этот гол стал для меня вторым в карьере. Он был забит на том же стадионе и в составе той же команды. Я всегда пытаются выбивать мяч как можно дальше от своих ворот, чтобы создать опасный момент на половине поля соперника. На этот раз мне помог сильный ветер и то, как "круглый" отскочил от газона", – поделился впечатлениями от гола Нунеш.

Отметим, что в марте 2006 года Рикарду забил ударом от своих ворот в матче чемпионата Португалии против "Морейренсе". Тогда он также выступал за "Варзим".

Как сообщал OBOZREVATEL, марокканский голкипер "Севильи" Яссин Буну спас свою команду от поражения, отличившись на последней минуте матча против "Вальядолида" в чемпионате Испании.