В Португалии у футболиста остановилось сердце во время матча. Видео

В матче третьего по силе дивизиона чемпионата Португалии между "Алверкой" и "Униау Алмеримом" случился крайне неприятный момент, который чуть не закончился трагедией.

Как сообщает издание Abola, на 27-й минуте первого тайма у бразильского полузащитника хозяев Алекса Аполинарио случился сердечный приступ. Он неожиданно упал на газон, что спровоцировало панику среди всех участников поединка. Ему оказали первую помощь и уже через 10 минут отвезли в больницу.

Футболисты были не в состоянии продолжать матч после инцидента. Они собрались в центральном круге и обнялись друг с другом, не скрывая слез.

По информации издания Ojogo.pt, медикам после нескольких попыток удалось реанимировать Аполинарио в машине скорой помощи. Он находился в стабильном состоянии по дороге в больницу. Следующие 48 часов станут для него определяющими.

Команда бразильца занимает второе место в чемпионате, имея в активе 18 очков после 8 поединков, а "Алмерим" идет девятым с 7 пунктами.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист "Аякса", который почти три года пролежал в коме, пришел в сознание. Ранее он потерял сознание во время товарищеского матча.