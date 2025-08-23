В Подмосковье футболисты-мигранты убили российского игрока за забитый гол в их ворота. Дело возбуждено по статье 'хулиганство'

20-летний футболист любительского клуба "Русская община" Арсений Ерошевич скончался в больнице после жестокого избиения в подмосковном Щелкове, пишет ТАСС. Молодой человек не пришёл в сознание после нападения, которое, по данным следствия, произошло утром 17 августа у местного ночного клуба.

Конфликт вспыхнул после футбольного матча между "Русской общиной" и "Дизелем". Следственный комитет установил, что причиной стала забитая Ерошевичем решающая атака в ворота команды соперников, за которую выступали мигранты. По записям камер видно, как сначала на россиянина набросился один из противников, а затем к избиению подключились ещё несколько человек.

В результате нападения у футболиста диагностировали перелом черепа, гематому головного мозга и повреждение гортани. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Родные заявили, что Ерошевич умер, так и не придя в сознание.

По делу задержаны несколько человек, среди которых, как утверждает телеграм-канал Baza, гражданин одной из стран Средней Азии 2005 года рождения и местный житель 2001 года рождения. Двоих подозреваемых полиция уже отпустила, что вызвало протесты в "Русской общине". Расследование уголовного дела о хулиганстве поставлено на контроль центрального аппарата Следственного комитета.

