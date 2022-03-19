В оккупированном Мариуполе пропал украинский футболист

Максим Иншаков
Футбол
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Родион Плакса пропал
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Украинский полузащитник футбольного клуба "Мариуполь" Родион Плакса пропал в одноименном городе, который оккупирован российскими войсками. 20-летний игрок до войны жил в Приморском районе. Эта часть Мариуполя из-за постоянных обстрелов фактически находится в блокаде.

Как сообщил у себя в Instagram футбольный агент Александр Панков, Плакса последний раз выходил на связь 5 марта. С тех пор местоположение спортсмена неизвестно.

Панков ищет Родиона Плаксу

Родион Плакса родился в Угледаре Донецкой области. В сезоне 2021/2022 он сыграл два поединка в украинской Премьер-лиге. По данным Transfermakt трансферная стоимость футболиста составляет 50 тысяч евро. Всего в УПЛ провел 5 игр, отметившись одним ассистом.

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Родион Плакса

В детско-юношеской футбольной лиге Украины выступал за донецкий "Шахтёр" (2015—2016) и мариупольскую "Олимпию-Азовсталь" (2016—2019).

В сезоне 2019/20 дебютировал в чемпионате Украины среди юношеских команд, а в следующем сезоне — в молодежном первенстве страны. Первый матч в основном составе "Мариуполя" провел 30 октября 2020 года в матче чемпионата Украины против "Шахтера" (1:4).

Родион Плакса (слева в синем)

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные российские войска не могут захватить Мариуполь. Город сопротивляется, поэтому россияне берут его измором. Они ежедневно бомбят жилые кварталы, уничтожают больницы, практически полностью разбомбили "Азовсталь".

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