В Нидерландах у футболиста-рекордсмена едва не вывалился глаз во время матча. Видео

Молдавский нападающий "Херенвена" Ион Николаеску получил необычную травму в дополнительное время матча Кубка Нидерландов против "Квик Бойз". Футболист пытался высморкаться, что вызвало сильное давление, из-за которого его глаз начал вываливаться из глазницы.

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Игрока немедленно заменили, а момент происшествия попал в телетрансляцию. Видео с инцидентом стало вирусным в сети, собрав сотни просмотров.

В этой игре Ион смог отметиться голом, однако это не помогло его команде. В конце первого экстратайма "Квик Бойз" забил решающий мяч и вышел в четвертьфинал.

Ион Николаеску родился 7 сентября 1998 года в Кишинёве. Начал профессиональную карьеру в молдавском клубе "Зимбру", где быстро проявил себя как результативный нападающий. В 2018 году переехал в Беларусь, подписав контракт с солигорским "Шахтёром", но не смог закрепиться в основе и играл в аренде за "Витебск".

Позже выступал за словацкий ДАК 1904, израильский "Бейтар" и другие клубы. В 2023 году перешёл в "Херенвен" за 1,3 миллиона евро. За национальную сборную Молдовы дебютировал в 20 лет, а в 2023 году стал лучшим бомбардиром в её истории, забив 12 голов.

Среди его достижений – победы в Кубке Беларуси и Кубке Израиля.

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