Впечатляющий случай Fair Play ("честной игры") случился в пятом раунде Кубка Шотландии по футболу между "Рейнджерс" и "Патриком" из Глазго. Команда решила отдать несправедливо забиты гол сопернику.

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Эпизод произошел на 71-й минуте при счете 1:1. Игрок "Рейнджерс" Малик Тиллман столкнувшись с оппонентом упал на газон. Его партнер подумал, что одноклубник травмировался и выбросил мяч за пределы поля.

Спустя некоторое время, когда выяснилось что повреждений никаких нет игра продолжилась и футболист "Патрика" Холт хотел вернуть круглый снаряд. Неожиданно Тиллман бросился на футболиста гостей, отобрал мяч, обыграл вратаря и защитника, сделав счет 2:1.

Это вызвало бешенство у "Патрика". Началась стычка, после которой арбитр наградил двух особо активных участников желтыми карточками.

Главный тренер "Рейнджерс" решил исправить ситуацию. Он дал команду своим подопечным пропустить гол в ответ. Скотт Тиффони прошел мимо замерших игроков "Рейнджерс", обыграл для вида сопротивлявшегося вратаря, сравняв счет.

В итоге матч все равно завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, подобный случай случился в 2012 году в матче "Шахтер" – "Норшелланн" в Лиге чемпионов. Тогда бразильский нападающий "горняков" Луис Адриано забил подобный позорный мяч, но Мирча Луческу (в то время главный тренер "Шахтера"), отказался "возвращать" гол.

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