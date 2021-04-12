В Колумбии футбольный клуб вышел на матч всемером из-за коронавируса. Видео

"Агилас Дорадас" из-за коронавируса сумели выйти на матч высшего футбольного дивизиона Колумбии против "Бояка Чико" (0:3) только всемером.

Как сообщает издание Goal.com, в команде было выявлено 16 случаев заражения COVID-19, еще 7 игроков были травмированы, но руководство национального первенства решило не переносить поединок. По этой причине "Дорадас" начали встречу в меньшинстве и с голкипером в поле.

Несмотря на численное преимущество, футболисты "Чико" не могли открыть счет на протяжении первых 57 минут матча. На 67-й и 77-й гости довели дело до разгрома, а на 80-й поединок был прерван досрочно, так как один из игроков "Дорадас" получил травму и не смог продолжать.

Согласно правилам ФИФА, команде, в составе которой осталось меньше семи человек, засчитывается техническое поражение.

После 17 туров хозяева набрали 14 пунктов и занимают 17-е место среди 19 участников чемпионата, а "Чико" теперь идут на 13-й позиции с 18 очками.

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