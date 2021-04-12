В Испании матч был прерван из-за массовой драки футболистов и фанатов. Видео

Михаил Морозов Футбол 10:37, 12.04.2021 Обновлено: 10:40, 12.04.2021

Матч регионального чемпионата Каталонии между "Бон Пастором" и "УД Кармело" был закончен досрочно из-за массовой драки, в которой приняли участие футболисты и болельщики.

За две минуты до окончания встречи при счете 2:3 игрок первой команды Родриго Техада не смог сдержать эмоции, и сильно толкнул соперника, бежавшего в сторону главного арбитра. Став свидетелем этого эпизода, судья тут же показал игроку хозяев красную карточку за неспортивное поведение.

После этого на поле разгорелись настоящие страсти. Фанаты спустились с трибун и начали выяснять отношения с футболистами, а рефери отошел в сторону, чтобы оценить ситуацию, и довольно быстро просигнализировал об окончании матча.

В Министерстве спорта Испании осудили поведение участников и зрителей матча и обратились в Федерацию футбола Каталонии с требованием дать дисциплинарную оценку этому инциденту и наказать виновных.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Алании" из Владикавказа Спартак Гогниев выбежал на поле и ударил арбитра в живот, спровоцировав массовую драку

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