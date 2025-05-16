В Испании авто въехало в толпу болельщиков у стадиона перед дерби 'Эспаньол' – 'Барселона'. Момент попал на видео

Перед началом каталонского дерби между "Эспаньолом" и "Барселоной" у стадиона "Эстади-Корнелья-Эль-Прат" в Корнелья-де-Льобрегат (Испания) автомобиль врезался в толпу болельщиков. Как пишет Marca, в результате наезда пострадали 13 человек, все получили лёгкие травмы.

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Согласно сообщению полиции Каталонии инцидент рассматривается как несчастный случай — предварительно, водитель потеряла контроль над автомобилем и запаниковала. Возможность теракта или умышленного наезда исключается. Женщина была задержана. Уточняется, что ранее она не привлекалась к ответственности и не имеет судимостей.

Происшествие случилось незадолго до стартового свистка матча, в районе 21:30 по местному времени. По словам очевидцев, белый автомобиль врезался в группу людей, некоторые оказались зажаты между машинами. На месте работали семь машин скорой помощи, все пострадавшие были направлены в ближайшие медицинские учреждения. Среди них нет тяжело травмированных.

Матч между "Барселоной" и "Эспаньолом" был временно остановлен из-за инцидента возле стадиона, в результате которого автомобиль сбил нескольких болельщиков. Команда телерадиокомпании сообщила, что некоторых болельщиков доставили в больницу на машинах скорой помощи, но ни один из пострадавших не получил серьезных травм и был госпитализирован в качестве меры пресечения.

По громкой связи стадиона болельщикам сообщили, что ситуация находится под контролем и игру позже возобновили. Тем не менее, часть фанатов "Эспаньола" за воротами покинула свои места в знак протеста, посчитав, что матч не должен был начинаться.

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