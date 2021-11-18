В Донецке среди дня выбрасывали людей из машин, – украинский футболист

Бывшему игроку донецкого "Металлурга" Владимиру Полевому страшно вспоминать о событиях 2014 года, когда начиналась война с Россией. Особенно врезалось в память 36-летнему защитнику его последний момент в Донецке.

Он со всей командой утром выехал сторону Днепра или Запорожья, проехав блокпост. То, что было потом, по словам футболиста, не очень приятные воспоминания.

"Прямо посреди белого дня выбрасывали людей из машин, забирали транспортное средство и уезжали — и все. Ничего не объясняли, пусть в авто в тот момент женщины, мужчины, дети, это никого не интересовало", – цитирует футболиста Fanday.

Видео дня

22 мая Полевой с семьей полетел на отдых, а 26-го захватили донецкий аэропорт. Многим из одноклубников Владимира не удалось добраться до города и им пришлось лететь в Запорожье.

"Помню, как нас отпускали в отпуска, то говорили, чтобы мы приехали на неделю в Донецк, потренироваться, а потом на сборы. Мы ехали на машине, проезжали блокпосты. Хорошо, что не проверяли, я еще успел вещи вывезти. Был комендантский час", – сказал спортсмен.

Ранее бывший футболист молодежной сборной Украины Александр Каплиенко рассказал о своих знакомых, воевавших на Донбассе. По словам 24-летнего уроженца Запорожье, война очень сильно бьет по психике.

До этого донецкий блогер Виконста показал, как выглядит знаменитый стадион "Донбасс Арена" и прилегающей к нему местность после почти 6 лет войны.