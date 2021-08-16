В Черниговской области стартовал Всеукраинский футбольный турнир. Победители посетят матч Украина – Франция

13 августа в Черниговской области стартовал Всеукраинский детский футбольный турнир под патронатом ОО "Объединение "Украина – наш дом". Соревнования проходили в трех возрастных категориях: до 10 лет, 11-14 лет и 15-18 лет.

Турнир стартовал в Чернигове в пятницу, 13 августа, в младшей возрастной категории. До начала соревнований состоялось торжественное открытие, где футболистов и болельщиков приветствовали организаторы турнира. В первый день за победу боролись четыре детские команды ФК "Десна", ФК "Юность", ДЮСШ "Прилуки" и ФК "Чернигов".

По результатам игр в младшей возрастной группе победу одержала команда ФК "Юность". Второе место досталось команде ФК "Чернигов", а бронзовым призером стала ДЮСШ "Прилуки". После официальной церемонии награждения участники и гости соревнований посетили Музей истории футбола Черниговщины с экспозицией о самом известном выпускнике СДЮШОР "Юность" – Андрее Ярмоленко.

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14 августа на футбольных полях Прилуцкого ДЮСШ были проведены матчи 2-го игрового дня в старшей возрастной группе. По результатам соревнований золотые награды завоевала команда ФК "Десна", серебряным призером стала команда ДЮСШ "Прилуки-1", бронзу получила ДЮСШ "Прилуки-2".

В рамках завершающего игрового дня в Прилуках состоялись матчи в возрастной категории 11-14 лет. Победителем стала команда ДЮСШ "Прилуки-2", серебренные медали завоевала ФК "Юность", а бронзу – ДЮСШ "Прилуки-1".

Помимо кубков и медалей, каждая из команд-победительниц получит возможность в сентябре посетить матч отбора на Чемпионат мира по футболу-2022 Украина – Франция на столичном НСК "Олимпийский", а также поединки хоккейной Лиги чемпионов.