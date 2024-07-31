Несколько лет назад я подумал – мол, все, мода на тату проходит. Но, увы, появилось еще больше салонов, в которых на любой вкус разрисуют ваше тело, мужское или женское – не имеет значения, лишь бы у вас были деньги. И ваш возраст значения не имеет.

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Коснулась эта мода и представителей спорта, в частности футболистов. Рекордсмен среди них по количеству тату на собственном теле экс-голкипер "Динамо" и сборной Украины, высокий (194 см) и мощный (82 кг) Денис Бойко. Впечатление такое, что на его теле уже нет места для "свежего" тату.

Драконы, птицы, змеи, олени… Красуются рисунки на спинах, ногах, плечах, груди других известных украинских футболистов, а ныне тренеров и функционеров Андрея Шевченко, Александра Горяинова, Андрея Воронина, Евгения Коноплянки, Евгения Хачериди. Всех их не перечислить – достаточно посмотреть матчи нашей Премьер-лиги.

На теле бывшего капитана, а ныне спортивного директора "Шахтера" Дарио Срны три татуировки. Самая маленькая у него на ноге – олень, который играет в футбол. Она не спроста появилась на теле игрока. Оказывается, "Срна" с хорватского означает как раз "олень". А в 2010 году после рождения дочери Каси Дарио добавил к существующему "набору" татуировок ее имя.

Хватает татуировок на теле знаменитого англичанина Дэвида Бекхэма. Аргентинский форвард Карлос Тевес любит украшать свое тело "наскальной" живописью. Как-то раз он попробовал сделать одну татуировку, с тех пор не может остановиться. "Спасибо другу за великолепное искусство", – написал он в своем Твиттере, обзаведясь очередным шедевром на библейскую тематику.

И все же я верю, что пройдут годы, и пройдет мода на тату. Кто-то "смоет" эту живопись, кто-то оставит на память. В прошлом великолепный полузащитник "Динамо" и сборной СССР Леонид Буряк рассказал: "Не доходит до меня это повальное увлечение наших футболистов татуировками. Лучше бы хвалились своим мастерством, а у многих из них его явно не хватает, чем рисунками на теле. Болельщики приходят смотреть на их игру, а не на татуировки".

К слову, Ассоциация футбола Китая приняла решение, что у игроков национальной сборной на теле не должно быть татуировок вообще. А те, у кого уже есть, должны их вывести. Вот так!

KEEP SMILE

Улыбка вас красит, друзья, поэтому чаще улыбайтесь.

* * *

Одесса. Привоз:

- Мадам, сколько стоит ваша курица?

- Триста гривен.

- А если так, шоб я не думал за вас плохо?

* * *

- Изя, что вы будете делать, если к вам придут воры и будут искать деньги?

- Я вас умоляю… Я буду смеяться и искать вместе с ними.

* * *

- Катя, зачем ты сказала маме, что я вернулся только утром?

- Я не говорила, папочка! Я сказала только, что ты пришел, когда я готовила завтрак.

* * *

Девочки! Если вы сидите в метро, а напротив сидящий парень не сводит с вас глаз, расслабьтесь – просто за вашей спиной схема метрополитена.

* * *

- Дорогой, - спрашивает жена мужа, - это ты научил нашего попугая неприличным словам?

- Что ты?! Я, наоборот, внушал ему, какие слова произносить не следует.

* * *

- Вчера видела на рынке твоего мужа, но он меня не заметил.

- Да, он мне говорил.