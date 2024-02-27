Ужасный инцидент с девушкой-арбитром на футболе в Испании собрал 1.7 млн просмотров. Видео

Девушка-арбитр Гваделупе Поррас получила серьезную травму лица на матче 26-го тура чемпионата Испании в Ла Лиге. Инцидент случился в поединке между "Реал Бетис" и "Атлетиком" из Бильбао, где Поррас работала на боковой линии.

На 13-й минуте аргентинский нападающий хозяев Эсекьель Авила открыл счет. Оператор побежал ближе к футболистам, чтобы взять идеальный кадр, и в этот момент в его камеру лицом врезалась арбитр.

Столкновение было таким сильным, что медикам пришлось несколько минут останавливать кровь 37-летней рефери.

Поррас не смогла продолжить встречу и была заменена четвертым рефери. Страшные фотографии окровавленного лица испанки обошли страницы в социальных сетях всех мировых СМИ.

Через несколько часов Гваделупе покинула больницу, куда ее доставили из-за "сильной раны", сообщает Marca.

Видео ужасного момента попало в сеть и за сутки собрало более 1.7 млн просмотров.

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