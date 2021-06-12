Уникальный киберспортивный проект 'Кибертрак' отправляется по городам Украины

У киберспорта уже давно есть миллионная армия поклонников, а Украина - один из лидеров в развитии этого вида спорта. Компании Parimatch, VIVO, HyperX и Uklon совместно с федерацией киберспорта UESF анонсируют уникальный киберспортивный проект "Кибертрак", который охватит практически все города страны. Огромная фура-трансформер будет путешествовать по всем регионам Украины и дарить атмосферу праздника во время Евро-2020.

Уже 13 июня, когда Украина будет играть свой первый матч на континентальном турнире, все желающие смогут окунуться в атмосферу спортивного фестиваля. На огромных экранах прямо в чаше НСК "Олимпийский" болельщики смогут поддержать сборную Украины во время первого матча против Нидерландов и посмотреть матч вместе с единомышленниками. Гостей ждут прямое включение из раздевалки команды, квиз-баттл с футбольными экспертами, вкусные угощения и куча развлечений. Покупай билеты уже сейчас и приходи с семьей.

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Ворота НСК откроются для тебя в 17:00 и болельщиков ждет "Кибертрак", где состоятся финалы киберспортивных соревнований по CS:GO и Dota 2. Чтобы сыграть в финале на главном стадионе Украины, нужно пройти квалификацию от Федерации киберспорта Украины UESF, участие в которой может принять любой желающий. Регистрируйся на турнир по CS:GO или Dota2 до 11 июня. Но и это не все - лаунж-зона PlayStation, настольный теннис, фотозоне и много подарков от Parimatch, VIVO, HyperX и Uklon. Ну и конечно, матч Нидерланды - Украина.

Сразу на следующий день "Кибертрак" отправляется в тур по Украине в города Ровно, Львов, Ивано-Франковск, Одесса, Николаев, Запорожье, Днепр, Харьков, Полтава и Черкассы. Тур продлится с 13 июня по 7 июля. Встречай праздник в центре своего города, проводи весело время и совмещай эмоции Евро-2020 и киберспорта вместе с Parimatch, киберспортивным букмекером №1!