Умер знаменитый украинский тренер, который играл за 'Динамо' и был капитаном сборной СССР

Легендарный никопольский тренер Григорий Варжеленко умер на 74-м году жизни, сообщает пресс-служба ФК "Никополь". О причинах трагедии не сообщается.

Прощание с Григорием Тихоновичем состоится 18 февраля в 12:00 часов в Храме Петра Калнышевского (г. Никополь, ул. Кармелюка, дом. 4).

Все желающие могут поддержать семью заслуженного тренера Украины: 5168 7574 2511 1236 (Галина Варжеленко жена). 4149 4993 9533 6629 (Галина Храмовая дочь).

Варжеленко был воспитанником никопольского "Трубника", где начал свою профессиональную карьеру игрока в 1967 году. Затем принял приглашение от Виктора Маслова перейти в киевское "Динамо", но играл только за дублирующий состав.

Был капитаном юношеской сборной СССР. Также защищал цвета хмельницкого "Динамо", "Динамо" (Ставрпополь) и никопольского "Трубника". Из-за серьезной травмы колена закончил карьеру в 1974 году в 24 года в "Колосе".

После этого стал тренировать в спортивной школе "Колос" (Никополь). В 1995-1999 годах был главным тренером никопольского "Металлурга". Затем тренировал российский "Старт" (Ейск). В начале 2000 года назначен главным тренером житомирского "Полесья", которым руководил до мая 2000. Потом была работа в кировоградской "Зирке" и алчевской "Стали".

В июле 2004 года снова возглавил никопольский клуб, сменивший название на "Электрометаллург-НЗФ". По завершении сезона 2004/05 годов команду расформировали.

Среди его воспитанников много известных футболистов, в том числе Павел Яковенко, Николай Кудрицкий, Сергей Художилов и Дмитрий Топчиев.

В 2010 году тренировал любительский коллектив "Никополь-Днепряне". С 20 июля 2016 года – главный тренер ФК "Никополь".

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