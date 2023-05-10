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Умер легендарный футбольный вратарь, первым установившим уникальный рекорд на чемпионатах мира

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
13,8 т.
Умер легендарный футбольный вратарь, первым установившим уникальный рекорд на чемпионатах мира

Легенда мексиканского футбола Антонио Карбахаль скончался в возрасте 93 лет, сообщает BBC. Голкипер стал первым футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах мира.

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Вратарь выступал на мундиалях в Бразилии 1950 года, Швейцарии 1954 года, Швеции 1958 года, Чили 1962 года и Англии 1966 года. Карбахал удерживал рекорд в течение 32 лет, пока в 1998 году его не побил немец Лотар Маттеус. После этого еще пять игроков смогли повторить это уникальное достижение: Рафаэль Маркес, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Гильермо Очоа и Андрес Гуардадо.

Умер легендарный футбольный вратарь, первым установившим уникальный рекорд на чемпионатах мира

Антонио провел 48 матчей за сборную Мексики, 11 из которых пришлись на чемпионаты мира. На клубном уровне Карбахаль принял участие в 409 поединках за различные команды.

Умер легендарный футбольный вратарь, первым установившим уникальный рекорд на чемпионатах мира

Большую часть своей 18-летней игровой карьеры он провел в мексиканском клубе "Леон", где за 16 лет сыграл в 364 матчах. Карбахаль дважды выигрывал чемпионат Мексики и один раз стал обладателем Кубка страны. Награжден медалью ФИФА за заслуги перед футболом.

Умер легендарный футбольный вратарь, первым установившим уникальный рекорд на чемпионатах мира

К 2021 году Антонио Карбахаль перестал ходить на стадион из-за потери зрения. Однако он продолжал слушать трансляции футбольных матчей по радио и давал комментарии журналистам.

Умер легендарный футбольный вратарь, первым установившим уникальный рекорд на чемпионатах мира

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