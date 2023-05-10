Умер легендарный футбольный вратарь, первым установившим уникальный рекорд на чемпионатах мира

Легенда мексиканского футбола Антонио Карбахаль скончался в возрасте 93 лет, сообщает BBC. Голкипер стал первым футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах мира.

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Вратарь выступал на мундиалях в Бразилии 1950 года, Швейцарии 1954 года, Швеции 1958 года, Чили 1962 года и Англии 1966 года. Карбахал удерживал рекорд в течение 32 лет, пока в 1998 году его не побил немец Лотар Маттеус. После этого еще пять игроков смогли повторить это уникальное достижение: Рафаэль Маркес, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Гильермо Очоа и Андрес Гуардадо.

Антонио провел 48 матчей за сборную Мексики, 11 из которых пришлись на чемпионаты мира. На клубном уровне Карбахаль принял участие в 409 поединках за различные команды.

Большую часть своей 18-летней игровой карьеры он провел в мексиканском клубе "Леон", где за 16 лет сыграл в 364 матчах. Карбахаль дважды выигрывал чемпионат Мексики и один раз стал обладателем Кубка страны. Награжден медалью ФИФА за заслуги перед футболом.

К 2021 году Антонио Карбахаль перестал ходить на стадион из-за потери зрения. Однако он продолжал слушать трансляции футбольных матчей по радио и давал комментарии журналистам.

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