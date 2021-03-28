Ультрас "Динамо" Бухарест предостерегли киевлян от ошибки с Луческу

Ультрас "Динамо" Бухарест призвали своих киевских коллег ценить по достоинству талант тренера Мирчи Луческу.

Румынские фанаты считают, что устраивая акции против наставника "бело-синих", поклонники украинской команды совершают большую ошибку.

"Киевляне, не упустите Луческу! Однажды мы допустили этот промах, когда нам показалось, что он слишком много работал для команды соперника. Мы бы хотели, чтобы он был только с нами. Мы завидовали и злились, но в конце концов пришлось признать, что Мирча принадлежит футболу, а не только "Динамо" Бухарест. Теперь, киевляне, мы завидуем вам", –говорится в сообщении на странице ультрас "Динамо" Бухарест в Facebook.

Румынские тифози признались, что до сих пор ждут возвращения Мистера:

"Ждем тебя дома, Мирча. Не сегодня или завтра, потому что у тебя еще есть дела. Но с послезавтра приходи в любой день"

Как сообщал OBOZREVATEL, ультрас киевского "Динамо" прорвались на стадион во время первого официального матча команды под руководством Мирчи Луческу и выкрикивали негативные кричалки в адрес тренера.

Сам Луческу в интервью заявил, что не обращает внимания на реакцию фанатов.

Отметим, что накануне "Динамо" Киев в товарищеском матче разгромило "Динамо" Бухарест. Поединок на стадионе им. Лобановского завершился со счетом 3:0.