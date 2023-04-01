Украинский вратарь забил гол ''рыбкой'' на последних секундах и спас команду от поражения. Видео

Вратарь юношеской команд полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ященко спас свою команду от поражения на последних минутах гостевого матча против ровесников из "Александрии". Эпизод случился в 19-м туре чемпионата Украины в Премьер-лиге U-19.

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Весь поединок прошел по драматичному сценарию. Уже на 4-й минуте полтавчане имели шанс открыть счет, но Сердюк не реализовал пенальти, попав в штангу. На 71-й минуте хозяева, усилиями Базаева смогли забить первый гол в игре, а в конце тайма Галас не забил второй 11-метровый.

На второй добавленной минуте основного времени "Ворскла" получила право на угловой, куда побежал и Ященко, чтобы помочь своим партнерам. Мяч после серии рикошетов долетел до голкипера, и тот прыгнув "рыбкой" точно отправил круглый снаряд в сетку.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

После этой ничьей "Ворскла U-19" набрала 28 очков и занимает 6-е место в юношеском чемпионате Украины. Лидирует в турнире Рух U-19 (47 пунктов).

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