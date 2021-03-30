Украинский теннисист в 97 лет вакцинировался от COVID-19 и рассказал об ощущениях. Фотофакт

Максим Иншаков Теннис 18:11, 30.03.2021 Обновлено: 18:20, 30.03.2021

Известный украинский теннисист-любитель Леонид Станиславский вакцинировался от COVID-19 в Харьковской областной больнице, сообщает пресс-служба городской облгосадминистрации.

Леонид Станиславский
Пресс-служба ХОГА

Спортсмену 97 лет. В 2017 году он был внесен в Книгу рекордов Украины как старейший игрок страны в большой теннис.

"Я - в зоне опасности. Я езжу в метро и хожу по магазинам. Поэтому хочу себя защитить и спокойно играть в теннис. И вообще – считаю каждый день. Люди моложе меня говорят: спасибо, еще один год прошел, а я говорю: спасибо, еще один день прошел. Сейчас мне сделали прививку и я чувствую себя абсолютно нормально", – объяснил Станиславский.

Леонид Станиславский в клинике
Пресс-служба ХОГА
Леонид Станиславский рассказал, как чувствует себя после вакцинации
Пресс-служба ХОГА

Леонид Яковлевич родом из семьи врачей. С детства занимался физкультурой. Зимой катался на лыжах, летом плавал. Поступил в Московский авиационный институт. Затем перевелся в ХАИ. Работал на Харьковском авиазаводе. Позже – в "Союзпроммеханизации".

С 1958 года работает в институте "Южгипроруда". Там проработал около тридцати лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболисты российского "Урала" из Екатеринбурга всей командой отказались вакцинироваться местной вакциной от COVID-19 Sputnik V.

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