Украинский комментатор пожелал 'Спартаку' поражения в матче Лиги Европы, назвав РФ оккупантом. Видео

Украинский комментатор интернет-сервиса Megogo Сергей Лукьяненко в начале прямого эфира матча Лиги Европы "Спартак" – "Лестер" высказал свое отношение к России. Он также пожелал поражения "народной команде" из РФ.

Как заявил журналист во время репортажа, страна-агрессор не имеет права быть представлена в спорте, ведь она аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе.

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"Приветствую вас в Москве, столице страны-агрессора, страны-оккупанта, страны, которая аннексировала у нашей любимой Неньки полуостров, которая начала войну на востоке Украины. К сожалению, эта война, по подсчетам ООН, забрала более 13 тысяч жизней. Понятно, что как гражданин Украины я искренне желаю поражения "Спартаку" в поединке с "Лестером", поскольку спорт не должен представлять Россию – страну, которая не может мирно жить со своими соседями", – заявил Лукьяненко.

Отметим, что поединок "Спартака" и "Лестера" в итоге завершился поражением российской команды – 3:4. При этом москвичи вели в счете 2:0, однако затем пропустили четыре мяча от одного футболиста соперника – Патсона Даки.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанат "Спартака" напал на журналиста после матча с "Лестером" в Москве.