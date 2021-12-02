Украинский футболист 'МанСити' Зинченко отреагировал на особенный матч в Англии. Видео

В среду, 1 декабря, "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко добыл непростую выездную победу над "Астон Виллой" – 2:1. Наш 24-летний футболист впервые в сезоне Премьер-лиги провел в составе клуба на поле весь матч.

При этом Зинченко сыграл в чемпионате Англии впервые с 28 августа, когда в перерыве встречи с "Арсеналом" (5:0) вышел на замену. Один из лидеров сборной Украины действовал на левом фланге защиты и получил среднюю в команде оценку. Смотрите обзор матча в Бирмингеме.

Александр не мог пройти мимо такого заметного факта и вскоре после поединка оставил пост на своей странице в Instagram. "Тяжелая выездная игра против сильного оппонента, но великолепный результат", – написал украинец возле своей фотографии во время матча.

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Соотношение сил в тройке лидеров АПЛ не изменилось: "Челси", "МанСити" и "Ливерпуль" идут на расстоянии в одно очко друг от друга. Лондонцы выиграли вчера в Уотфорде (2:1), а подопечные Юргена Клоппа взяли верх над "Эвертоном" в дерби – 4:1.

В следующем матче "Манчестер Сити" сразится в Уотфорде с одним из аутсайдеров 2 декабря.

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