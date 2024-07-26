'Украинские клубы должны быть гибкими': президент ФК 'Металлист 1925' прокомментировал переходный турнир за место в УПЛ

Официальный сайт клуба "Металлист 1925" опубликовал официальное заявление президента команды Владимира Носова о переходном турнире за место в УПЛ.

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OBOZ.UA приводит его полный текст без изменений:

В сегодняшних реалиях украинские клубы должны быть гибкими. Несмотря на нетипичные ситуации.

Так случилось и с решением новой команды Украинской ассоциации футбола провести переходный турнир за возможность сменить команду "Днепр-1" в УПЛ.

В преддверии полуфинала выражаю свое уважение всем участникам "турнира четырех". Команде "Минай", команде "Левый берег" – нашим друзьям, которые давали нам возможность играть на их стадионе, – и, конечно, команде "Эпицентр".

Впервые за долгую историю украинского футбола пришла команда УАФ, которая приняла смелое решение, учитывая отсутствие единого регламента в сложившейся ситуации. Считаю его честным и справедливым по отношению ко всем командам, достойным посоревноваться за место в Премьер-лиге.

Это о воплощении главного спортивного принципа – состязательности. И о настоящей природе футбола – игре на поле, которая определит сильнейшего.

Радуюсь, что этот шаг также станет дополнительным футбольным праздником для болельщиков накануне начала сезона.

Желаю СК "Днепр-1" возвратиться в УПЛ с новыми силами. А всем командам – получить удовольствие от игры!

Благодарю болельщиков "Металлиста 1925" за неизменную поддержку!