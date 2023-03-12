Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото

Военнослужащая Евгения Яровик, которая служит в территориальной обороне 129-й бригады в воинской части А4067 Кривого Рога, приняла участие в открытии поединка между ЖФК "Кривбасс" и ЖФК "Днепр-1" в 12-м туре женской Высшей лиги Украины.

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Девушка, занимающая должность фельдшера и участвовавшая в боевых действиях, выполнила первый символический удар на игре.

Болельщики не смогли пройти мимо такой красоты, завалив украинку восторженными комментариями.

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