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Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото

Максим Иншаков
Футбол
5 минут
20,3 т.
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото

Военнослужащая Евгения Яровик, которая служит в территориальной обороне 129-й бригады в воинской части А4067 Кривого Рога, приняла участие в открытии поединка между ЖФК "Кривбасс" и ЖФК "Днепр-1" в 12-м туре женской Высшей лиги Украины.

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Девушка, занимающая должность фельдшера и участвовавшая в боевых действиях, выполнила первый символический удар на игре.

Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото

Болельщики не смогли пройти мимо такой красоты, завалив украинку восторженными комментариями.

Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото

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Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото
Украинская военная, открывшая футбольный матч, поразила сеть своей красотой. Фото

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